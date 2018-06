Mamme No Pfas ascoltate in Parlamento Europeo. "Siamo stati avvelenati"

Nella mattinata di oggi, 19 giugno, una delegazione di Mamme No Pfas, gruppo in cui si sono raccolti i cittadini dei comuni veneti interessati dalla contaminazione delle acque con sostanze perfluoroalchiliche, è stato ricevuto e ascoltato dal Parlamento Europeo.

Non c'è più tempo - hanno detto gli attivisti veneti ascoltati a Bruxelles - Nonni, figli, nipoti, tutti noi abbiamo questi veleni, i Pfas, nel sangue. Li abbiamo bevuti, li abbiamo respirati, li abbiamo mangiati attraverso cibo contaminato proveniente dalle nostre terre. 400mila persone sono state avvelenate e l'area contaminata ne coinvolge il doppio. Avvelenare l'acqua significa mettere in crisi il futuro e noi ne siamo la dimostrazione vivente. L'aumento delle patologie derivanti dall'assunzione di queste sostanze è devastante e il ritardo delle istituzioni è disarmante e inaccettabile. Non esiste una normativa europea che individui le responsabilità giuridiche delle multinazionali per i danni provocati dalle aziende da loro controllate. E non esistono autorità in grado di intervenire repentinamente in questi casi.

Durante il loro intervento, i cittadini provenienti dalle province di Verona, Vicenza e Padova hanno ribadito che la contaminazione da Pfas è un problema duplice, ambientale e sanitario. E al termine dell'esposizione del problema ai nostri rappresentanti europei, le Mamme No Pfas hanno chiesto che il principio di precauzione venga regolato da delle norme e che venga tolto il limite minimo di tolleranza alla presenza di Pfas nelle acque e nei cibi. "Tutte le sostanze bioaccumulabili, persistenti e tossiche, devono avere limiti pari a zero. Non esiste una soglia minima accettabile per queste sostanze".