Maltempo sul Veronese: interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia

Sono stati circa una quindicina gli interventi dei vigili del fuoco tra la tarda serata di giovedì e l'alba di venerdì, a causa dei temporali che hanno colpito la provincia di Verona.

Il maltempo si è abbattutto un po' su tutta l'area veronese, con una quindicina di unità dei pompieri delle varie stazioni che si sono messi al lavoro per risolvere alcuni disagi. Sono stati segnalati alberi divelti dal vento e conseguenti tagli pianta, ma anche alcuni allagamenti, soprattutto nella zona del lago della Valpolicella. Registrati anche alcuni danni alle case, alle auto e alle coltivazioni, provocati principalmente dalla grandine caduta nella Bassa.

Brentini Belluno, Rivoli Veronese, Affi, Marano di Valpolicella, Grezzana, San Pietro in Cariano, Casaleone e, nella mattinata di venerdì, Valeggio sul Mincio, per un palo Enel pericolante, sono alcuni dei comuni in cui sono scattatati gli interventi, mentre a Lazise il lungolago sarebbe stato ancora invaso dall'acqua sospinta dal forte vento che soffiava durante la notte di giovedì.

Fortunatamente non sono stati segnalati gravi disagi da parte dei vigili del fuoco, che restano comunque in allerta per la nuova ondata di maltempo prevista per venerdì, che ha visto anche il Comune di Verona mettere in guardia i proprio cittadini.