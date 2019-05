Festival della Bellezza, il maltempo rinvia l'apertura con Emir Kusturica

A causa delle avverse condizioni meteo previste per la serata, su valutazione dell'organizzazione e in accordo con la produzione del regista, è stato rinviato a data da destinarsi l'appuntamento con Emir Kusturica previsto per domani, martedì 28 maggio, al Teatro Romano di Verona per il Festival della Bellezza.

I biglietti sono rimborsabili nei punti vendita e nei circuiti online in cui sono stati acquistati.

Ad aprire il programma del Festival, con i suoi 28 appuntamenti, saranno quindi mercoledì 29 maggio alle 21.30 al Teatro Romano Massimo Cacciari e Giancarlo Giannini con "Amor ch'a nullo amato e il folle volo", evento sull'amore passione nell'inferno dantesco. La riflessione e l'interpretazione dei canti di Paolo e Francesca e di Ulisse racconteranno la fenomenologia dell'amore "tra il delirio logico della filosofia e la sapienza immaginifica della poesia".

Il programma completo del festival è disponibile sul sito www.festivalbellezza.it.