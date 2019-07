Il maltempo è arrivato nel Veronese: la grandine scende anche in città

Il maltempo previsto nei giorni scorsi, con tanto di allerta meteo, si è abbattutto su Verona e Provincia a partire dal pomeriggio di domenica.

Nell'est Veronese, in parte del lago di Garda, nella zona pedemontana ed in città, sono stati segnalati temporali e grandine. A Sant'Ambrogio di Valpolicella alcuni residenti hanno riferito di una vera e propria tempesta che si è abbattuta sul comune, che avrebbe provocato anche un blackout di circa 15 minuti, mentre nel video in alto (inviatoci da un nostro lettore) potete vedere la grandine che si è abbattuta a Villa Buri.

A Verona sono stati registrati anche alcuni allagamenti.



La grandine scesa nel Veronese - Foto di un lettore