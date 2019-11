Maltempo, cede parte di Interrato dell'Acqua Morta, carreggiata ristretta

Si è riunito questa mattina, 15 novembre, il centro di coordinamento dei soccorsi in Provincia di Verona per monitorare i fiumi e le vie di comunicazione del territorio scaligero durante questa prevista ondata di maltempo. La situazione è sotto controllo, anche se alcuni disagi alla viabilità si registrano nel capoluogo.

In zona Veronetta, a causa del cedimento di una porzione del manto stradale, una parte di Interrato dell'Acqua Morta è stata transennata. La carreggiata è ristretta a partire dall'incrocio con via Carducci in direzione Teatro Romano.

Il tratto di via Interrato dell'Acqua Morta interessato dal cedimento è quello in cui si erano recentemente concentrate le attenzioni di Acque Veronesi, società impegnata in un grande intervento strutturale per scongiurare allagamenti a Veronetta. I tecnici di Acque Veronesi avevano posizionato delle piastre in acciaio per mettere in sicurezza il traffico veicolare. Il maltempo ha però rallentato e rovinato le operazione dell'azienda consortile. I tecnici hanno comunque deciso di mettere in sicurezza alcuni tratti di via Carducci, dove viene garantito il doppio senso di marcia ed instituito il divieto di svolta a sinistra per gli automobilisti autorizzati provenienti dal Teatro Romano. Tali provvedimenti, concordati con la polizia municipale, saranno in vigore fino a lunedì mattina, 18 novembre. Da lunedì, poi, verrà completamente chiusa al traffico via Carducci per tre giorni.