Hanno raccontato la malattia ai coetanei: premiati tre scrittori in erba

Piccoli talenti crescono. E a volte finiscono sotto i riflettori per le loro doti, ma anche per la loro particolare sensibilità. È il caso di Elettra Solignani, Matteo Mauli e Marco Bassi. La prima, da poco maggiorenne, ha vinto qualche mese fa il premio Campiello giovani, con il racconto sull’anoressia ‘Con i mattoni’. Gli altri, 25 anni in due, sono gli scrittori in erba del fantasy ‘Un sogno che salvò i bambini’, realizzato dopo un periodo di malattia e al termine di un percorso di arte terapia.

«Siete un esempio per tanti vostri coetanei, ma anche per noi adulti. Continuate a coltivare i vostri talenti, perché quando sarete grandi sarà bellissimo fare ciò che realmente vi piace». Questo l’augurio del sindaco Federico Sboarina, che giovedì mattina ha voluto incontrare i ragazzi in sala Arazzi e consegnare loro una pergamena. «È come se qui con me tutta la città vi facesse i complimenti» ha proseguito il sindaco, che si è subito fatto firmare una copia del racconto di Matteo e Marco, con tanto di dedica per i suoi due bambini.

I tre giovani scrittori erano già stati ricevuti dalle commissioni consiliari Politiche sociali e Cultura. Ecco perché alla cerimonia erano presenti anche i rispettivi presidenti Maria Fiore Adami e Daniela Drudi, che hanno spiegato come «dopo averli incontrati la prima volta e aver toccato con mano il loro talento e la loro sensibilità, abbiamo pensato di premiarli, anche per rendere partecipe la città dei doni che spesso si celano dietro i nostri ragazzi».

Erano presenti anche il consigliere Andrea Bacciga, il presidente di Abeo Pietro Battistoni e, ovviamente, i genitori dei giovani talenti.