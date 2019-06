Attualità Centro storico / Piazza Bra

Mille chilometri di corsa, da Verona a Parigi, per aiutare i malati di Sla

Dopo la lunga maratona in solitaria, affrontata nel 2016 partendo da Peschiera del Garda per arrivare a Roma, città in cui quest’anno ha ricevuto la benedizione del nuovo progetto dal Papa, Fabrizio Amicabile punta ora ad un nuovo obiettivo