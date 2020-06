Orario ridotto per il Malacarne: «Per i bar Sboarina usa due pesi e due misure»

Dal 17 giugno e per 30 giorni, a causa dell’ordinanza emanata dal sindaco di Verona Federico Sboarina Sboarina, il bar Malacarne potrà lavorare solamente nella fascia oraria dalle 18 alle 21 (anziché dalle 18 alle 2 di notte). Per il movimento civico Traguardi non sarebbero chiare le ragioni alla base del provvedimento: «vengono citati gli stessi fatti per cui era già stata disposta la totale sospensione delle attività lo scorzo marzo, per 30 giorni, già ampiamente trascorsi».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Non è malafede pensare che l'Amministrazione Sboarina applichi due pesi e due misure – spiega Caterina Bortolaso, consigliera di seconda circoscrizione e vicepresidente di Traguardi – l'intervento contro il Malacarne sembrerebbe fin troppo mirato: in seguito alle serate di Piazza Erbe, l’ordinanza del Sindaco non è stata così precisa, ma, anzi, è andata a colpire tutti i bar della città pur di non colpire i singoli. Forse ci sono dei bar di serie a e di serie b per la nostra amministrazione?»

«Se il disagio per sicurezza e vivibilità sussiste, è giusto intervenire ma non è chiaro il criterio applicato dall’amministrazione - aggiunge Pietro Trincanato, Presidente di Traguardi – ci troviamo in una situazione in cui gli esercenti, ancor più in difficoltà in una Veronetta meno turistica e già in crisi per l'università chiusa, dovrebbero trovare sostegno nell’operato dell’amministrazione»

«Non ci sembra di chiedere molto – conclude Bortolaso – vogliamo solo che venga garantito per tutti i bar lo stesso trattamento, senza accanimenti, ancor di più in un momento così difficile».