La maglietta del vicesindaco di Roverè, Potere al Popolo: «Manifesta la cultura dello stupro»

Non è piaciuta a molti la maglietta indossata la sera del 18 agosto alla Festa grande Santa Viola di Grezzana dal vicesindaco di Roverè Veronese Loris Corradi. Quest'ultimo, eletto nel Comune scaligero con la Lega, era salito sul palco centrale durante l'estrazione dei biglietti della lotteria. La sezione veronese di Potere al Popolo ha denunciato senza mezzi termini l'episodio: «"Se non puoi sedurla...puoi sedarla". È questa la maglia con cui il vice sindaco di Roverè Veronese si è presentato sul palco della tradizionale festa di Santa Viola. È un orrore, - si legge nella nota di Potere al Popolo - una maglia ignobile, che manifesta la cultura dello stupro che i politici leghisti sono abituati ad usare come elemento per discriminare e costruire un nemico esterno. Ma questo nemico è interno, - si conclude la nota di Potere al Popolo - nelle relazioni di vita quotidiana di milioni di donne, che subiscono violenze quotidiane, abusi, insulti sessisti, a casa, sul lavoro, nella vita pubblica».

Una scritta che ai molti presenti alla festa pare abbia anche strappato diverse risate, mentre ad altri, forse, ha fatto pensare che l'immaginario evocato di una donna "sedata" invece che sedotta, potesse anche risultare quantomeno "sgradevole". Nei giorni successivi è montata una qualche forma di protesta, anzitutto da parte di una donna presente alla festa che ha deciso di inviare una "lettera aperta" al quotidiano locale L'Arena, il quale ha deciso di concedergli spazio nell'apposita sezione delle lettere: «Mi chiedo cosa pensino le donne veronesi della battuta e del messaggio lanciato da un rappresentante delle istituzioni», scrive la lettrice indignata.

Un'indignazione che quest'oggi, venerdì 23 agosto, è poi convolata anche in pagine ancor più rilevanti, come quelle nazionali di Repubblica, Huffington Post e ilMessaggero, quotidiani che hanno tutti deciso di dedicare spazio alla notizia. Il profilo Facebook del vicesindaco di Roverè Loris Corradi, è stato nel frattempo preso d'assalto da diversi suoi detrattori che, con commenti purtroppo, ça va sans dire, talvolta altrettanto "sgradevoli" di quel messaggio sulla t-shirt, si stanno prodigando in queste ore nel rinfacciargli l'episodio. Nessun commento ufficiale, per ora, è invece giunto dall'amministrazione comunale di Roverè Veronese, né dal diretto interessato.