Premiati dal sindaco Sboarina con la medaglia della città 15 veronesi "Maestri del lavoro"

Il sindaco Federico Sboarina, questa mattina, ha consegnato la Medaglia della Città a 15 “Maestri del Lavoro” di Verona e provincia, decorati lo scorso 1° maggio con la “Stella al Merito” conferita dal Presidente della Repubblica. La cerimonia di è tenuta in sala Arazzi di palazzo Barbieri.

«Questa medaglia – ha detto il sindaco Sboarina – rappresenta il ringraziamento della nostra città per l’impegno e la professionalità che dimostrate nell’ambito della vostra carriera lavorativa. Attraverso il vostro lavoro, non avete solo dato prova di attaccamento al lavoro e di grandi capacità professionali, ma allargando lo sguardo, avete contribuito a rendere Verona la città più bella del mondo, a farla crescere e prosperare. Perciò, sono orgoglioso di consegnarvi questa medaglia, simbolo del grazie di tutti i cittadini veronesi per quello che avete fatto».

I “Maestri del Lavoro” insigniti con la Medaglia della Città e la pergamena sono Paolo Brun, Giovanni Campagnola, Stefano Capuano, Gianni Dal Maso, Alberto Ferrazza, Carlo Giarretta, Paolo Miotti, Nicola Giovanni Francesco Mori, Emanuele Rolli, Luciano Ruffato, Danilo Santi, Paolo Scappini, Vinicio Tregnago, Gianpaolo Turrini e Vanni Zelada. Presenti alla cerimonia il console provinciale della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia Paolo Menapace e i rappresentanti del Consiglio direttivo scaligero.