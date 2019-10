Maestri del Commercio, 26 attività longeve premiate a Palazzo Barbieri

Verona può contare su ventisei nuovi «Maestri del Commercio».

La cerimonia che ha insignito del diploma e della simbolica aquila gli imprenditori meritevoli si è tenuta a palazzo Barbieri. L'evento è stato organizzato da 50&Più ed ha premiato quei professionisti che per 25, 40 e 50 anni si sono distinti nella loro attività per passione, etica e professionalità.

Alla cerimonia ha partecipato il sindaco di Verona Federico Sboarina con il presidente di 50&Più Giorgio Sartori.

In un momento in cui c'è chi propone di togliere il voto agli anziani - ha detto il sindaco Federico Sboarina - noi siamo fieri e orgogliosi di premiare chi, per tanti anni si è impegnato con il proprio lavoro a far crescere la propria comunità. A voi e alle vostre famiglie va un grande grazie perché avete contribuito a rendere Verona la città più bella del mondo. Se oggi viviamo in una città stupenda, aperta e accogliente è anche grazie al vostro lavoro, al vostro sudore e ai vostri sacrifici. Per questo l’intera città è orgogliosa di voi.