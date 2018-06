Sentenza del Consiglio di Stato sulle maestre diplomate. Oltre 900 rischiano

Oggi, 20 giugno, è cominciato l'esame di maturità, ma per la maggior parte degli studenti la scuola è finita da un pezzo e sono in corso le vacanze estive. Il mondo della scuola, però, non va in vacanza e si deve organizzare per il prossimo anno scolastico. Organizzazione non facile perché ai piccoli problemi contingenti si aggiungono anche quelli irrisolti del passato. Uno su tutti è quello della sentenza del dicembre 2017 del Consiglio di Stato, con provocò anche uno sciopero lo scorso gennaio. In base a questa sentenza, gli insegnanti che finora hanno potuto svolgere il loro lavoro nelle scuole dell'infanzia e primaria, avendo in mano solo un diploma magistrali, non potrebbero più rientrare nelle graduatorie ad esaurimento.

Sono passati sei mesi dalla sentenza e ancora non si è trovata una soluzione. Finita l'estate, le scuole riapriranno ed è necessario che il problema sia risolto perché, solo in provincia di Verona, la sentenza del Consiglio di Stato tocca 966 docenti. E senza di loro, le scuole veronesi avrebbero centinaia di cattedre scoperte.

Una sollecitazione è giunta dai sindacati di categoria, a cui si è aggiunta anche la consigliera regionale del PD Orietta Salemi.