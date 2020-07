Madre in ospedale per partorire, è positiva al Covid-19: lei e il bimbo stanno bene

Una volta entrata in ospedale per partorire le è stato fatto il tampone che è risultato positivo al Covid-19: al momento, fortunatamente, sia lei, sia il bambino, stanno bene.

Si tratta di una donna di origine straniera ma residente nel Veronese, che si trovava nell'Alto Garda per fare visita a dei parenti. Come riferiscono i colleghi di TrentoToday, la neomamma ha partorito con 15 giorni di anticipo e una volta giunta al nosocomio di Rovereto, è stata anche sottoposta all'esame che ha evidenziato la sua positività al coronavirus, ma l'Azienda sanitaria trentina ha comunicato che tutto è andato per il meglio.

«La presa in carico e l'immediata effettuazione del tampone con il riscontro della positività - ha spiegato l'assessore alla salute Stefania Segnana - hanno consentito sia una corretta gestione del caso sia di garantire la più completa sicurezza per la mamma, il nascituro e, soprattutto, per gli operatori sanitari. Siamo davvero felici di questa notizia». È stata poi contattata l'Ulss di Verona, che seguirà nella quarantena la donna, una volta dimessa dall'ospedale di Rovereto.