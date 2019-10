Piazza da ascoltare o strumentalizzata? Divide il corteo No Pfas di Venezia

Manifestanti da ascoltare per gli uni, manifestanti da non strumentalizzare per gli altri. Ha diviso il corteo organizzato ieri, 20 ottobre, a Venezia per chiedere l'immediata bonifica dell'area dell'azienda Miteni. L'azienda vicentina di Trissino, ormai fallita, viene ritenuta la principale responsabile dell'inquinamento da Pfas che interessa le acque di alcuni comuni nelle province di Verona, Vicenza e Padova.

«Bonifica subito», è stato il moto dei manifestanti di ieri, i quali hanno avuto la solidarietà della deputata veronese 5 Stelle Francesca Businarolo. «L'inquinamento da Pfas resta una grave emergenza ambientale del nostro territorio e la richiesta alla Regione Veneto di avviare con urgenza le bonifiche sui terreni è sacrosanta - ha dichiarato Businarolo - Ci aspettiamo dal presidente regionale Luca Zaia di accelerare i tempi».

Alla deputata e più in generale a tutti i 5 Stelle ha risposto l'assessore regionale all'ambiente Gianpaolo Bottacin, accusando il M5S di speculare politicamente sul dolore e sulle paure di chi vive nei territori contaminati da Pfas. «Al Governo ci sono i 5 Stelle e il ministro all'ambiente è sempre lo stesso da giugno 2018 - ha ribadito Bottacin - La bonifica non spetta alla Regione e il ministro lo sa bene».

L'assessore regionale ha inoltre scritto una lettera aperta in cui ha espresso stanchezza nel vedere «la verità dei fatti continuamente distorta» da chi usa «una tragedia ambientale per meri fini politici».