Lupo abbattuto in Lessinia, la Lav denuncia il consigliere Valdegamberi

Il consigliere regionale veronese Stefano Valdegamberi ha commentato con queste parole ad un post su Facebook in cui era stata condivisa la notizia del lupo ucciso a Roverè Veronese. Nel post si vedeva la foto del lupo abbattuto in un bosco della Lessinia, abbattimento che tante polemiche aveva creato e continua a creare. Perché l'associazione animalista Lav (Lega anti vivisezione) è venuta a conoscenza del commento di Valdegamberi e ha annunciato che lo denuncerà per i reati di minaccia e istigazione a delinquere.

Valdegamberi si è subito difeso, scrivendo che le sue parole sono state decontestualizzate e che la sua era una battuta dal tono ironico e preoccupato.

Chi mi conosce sa benissimo che uso spesso l'ironia e i paradossi per suscitare delle riflessioni, non certo per minacciare o istigare alla violenza - afferma il consigliere regionale - Non sono un cacciatore, non ho porto d'armi, non faccio parte di alcuna associazione a delinquere tra montanari, né ho mai minacciato o usato violenza contro qualcuno. Semmai, la violenza è istigata proprio dalle associazioni come la Lav che non manca di imporre una posizione di un ambientalismo ideologico e privo di buon senso ed equilibrio che porta ad esasperare la gente che vive e lavora in montagna e diventa la vera causa di azioni (pur sempre biasimevoli) come quella dell'uccisione del lupo. Un territorio che in pochi anni ha visto sparire, sbranati dal lupo, oltre 600 capi di bestiame, chiede delle risposte e non di essere messo a tacere con minacce o denunce. Il lupo ha il diritto di vivere ma altrettanto lo hanno gli allevatori che praticano l'alpeggio in montagna.