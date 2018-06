Lupi, accordo in Veneto sui danni. E il Trentino apre agli abbattimenti

Regione Veneto, Coldiretti e le organizzazioni degli allevatori e dei produttori lattiero-caseari hanno stretto un patto per fronteggiare i danni arrecati dalla presenza del lupo sulle montagne venete. La giunta regionale ha infatti dato il via libera a un protocollo che impegna la Regione a proseguire il monitoraggio sull'effettiva distribuzione del lupo e a monitorare la presenza di eventuali ibridi cane-lupo, nonché a coordinare gli organi competenti per affrontare il problema dei cani vaganti.

Quanto ai danni subiti dagli allevatori, la Regione si impegna a coprire la totalità dei costi sostenuti per recinti elettrificati e cani da guardianìa; a contribuire all'adozione di ulteriori sistemi di protezione del bestiame, come la presenza di vigilanti nelle malghe e sui pascoli; ad erogare gli indennizzi non oltre tre mesi dalla data dell'accertamento del danno e, infine, a promuovere iniziative di informazione e formazione degli allevatori per prevenire le perdite da predazione. Inoltre, il protocollo dà mandato alla Regione a proseguire l'azione intrapresa a livello nazionale per poter intervenire con forme di controllo numerico della specie, in presenza di aree fortemente antropizzate e ad alta densità di pascoli e allevamenti, "qualora non siano state garantire adeguate misure alternative".

E quando si parla di "forme di controllo numerico della specie" si sottointende la possibilità di abbattere i lupi. Possibilità che è stata già concessa, con un provvedimento approvato giorni fa, nelle province di Trento e Bolzano. In pratiche le province trentine consentono l'uccisione del lupo e dell'orso nel caso in cui mettano in pericolo l'uomo oppure il "sistema alpicolturale del territorio montano". Un disegno di legge che piace alla Cia (confederazione italiana degli agricoltori) di Verona, la quale però la ritiene inapplicabile in provincia di Verona.