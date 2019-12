Lupi, una mappa digitale mostra dove trovarli in Veneto ed in Trentino

La presenza del lupo in Veneto e Trentino, è ora illustrata da una mappa digitale consultabile da tutti. Come riportano i colleghi di Trento Today, si tratta del lavoro del gruppo "Io non ho paura del lupo", per cercare il maggior numero di informazioni possibili su questo animale, finito nel mirino di agricoltori ed allevatori per le sue predazioni.

«Una corretta comunicazione sul lupo rappresenta il primo passo per favorire l’accettazione della specie, sopratutto nelle aree di nuova colonizzazione come le Alpi e Prealpi Orientali - scrivono i promotori del progetto -. Così abbiamo sviluppato una mappa di presenza del lupo, coinvolgendo i territori del Veneto, del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia».

Il lavoro si è basato sui dati disponibili, ma anche suole testimonianze di professionisti, privati, enti ed associazioni. «Lo scopo di questa mappa non è solo quello di informare, ma anche di tenere traccia della presenza del lupo su questi territori, attraverso aggiornamenti periodici», si legge nella presentazione.

La mappa, dunque, sarà costantemente aggiornata e disponibile in rete sul sito www.iononhopauradellupo.it