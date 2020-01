Giornata Mondiale dell'Educazione tra musica e storia in Borgo Roma

Canto, musica da camera e dibattito storico a ricordo della violenza subita dalla nobile romana Lucrezia. L’appuntamento è con la conferenza-concerto «Lucrezia, una storia di violenza e dignità», in programma domani, 23 gennaio, alle 21, nella sala San Giacomo in Borgo Roma.

L'evento, ad ingresso libero, realizzato in occasione della Giornata Mondiale dell'Educazione, è promosso dalla quinta circoscrizione in collaborazione con l'associazione Dimostrazioni Armoniche. Ad apertura di serata, con l’intervento della professoressa di storia romana Liviana Loatelli, sarà proposto un approfondimento sulla triste vicenda della nobile Lucrezia che, nel V secolo a.C., in una villa di campagna, subì violenza dal figlio dell'ultimo re di Roma, Tarquinio il Superbo. Al termine dell’intervento, musica da camera sulle musiche di Handel e Britten, con il mezzosoprano Anna Ussardi, accompagnato da Anna Camporini al violoncello e Marcello Rossi Corradini al clavicembalo.