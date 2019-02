Stop ai lucchetti su ponti e monumenti: rimossi quelli di Castelvecchio

Giro di vite sui lucchetti che ‘addobbano’ ponti e monumenti di Verona. L’amministrazione comunale, insieme agli Angeli del Bello, è infatti intenzionata a porre fine a questa moda, che peraltro interessa molte altre città turistiche d’Italia, ma che non risponde alle esigenze di decoro e sicurezza pubblica.

Proprio oggi, 26, febbraio, l’intervento di rimozione sul ponte di Castelvecchio, dove centinaia di lucchetti a forma di cuore sono stati attaccati sulle grate lungo il camminamento.

Sul posto, insieme ad una decina di volontari con la caratteristica casacca arancione, anche l’assessore alle Strade e Giardini Marco Padovani che, cesoia alla mano, ha aiutato nella rimozione di alcuni lucchetti.

Impresa non tra le più semplici, vista anche la dimensione di alcuni lucchetti, molti dei quali incastrati tra le grate.

«Capisco la moda e il romanticismo legato ad una promessa d’amore – ha detto l’assessore Padovani – ma qui si tratta di rispetto e di decoro cittadino. Tanto più se si tratta di luoghi e monumenti di valore storico, culturale e artistico, che vanno preservati anche per evitare problemi di sicurezza. Ringrazio i volontari dell’associazione Angeli del Bello per l’impegno e la passione con cui dedicano parte del loro tempo per rendere più pulita e più bella la nostra città, un esempio di senso civico per il bene comune».

Terminata la pulizia del ponte di Castelvecchio, i volontari, guidati dal coordinatore dell’associazione Angeli del Bello, Aldo Allegretti, si sono spostati alle Arche Scaligere, per rimuovere i lucchetti lasciati sull’inferriata che protegge il monumento gotico.

La rimozione proseguirà nei prossimi giorni anche in lungadige San Lorenzo, a Ponte Pietra e Ponte Nuovo.