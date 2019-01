Lotto di ghiaccio da cocktail prodotto a Pastrengo ritirato dal mercato

«Conta batterica fuori dei limiti», con questa motivazione il Ministero della salute ha richiamato dal commercio il lotto di produzione 8130 del ghiaccio tritato per cocktail Polo Nord Ice Cubes, prodotto dall'omonima azienda che ha sede a Pastrengo, in via dell'Artigianato. Si tratta di una serie di sacchi di ghiaccio alimentare da due chili l'uno per un totale che supera il quintale e mezzo di prodotto.

Il richiamo ministeriale è datato 15 gennaio e l'intero lotto è stato completamente ritirato dal mercato.