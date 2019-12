Lotto. Messa a segno una vincita da 65 mila euro in provincia di Verona

Finisce a Bussolengo la vincita più alta conseguita al Lotto nel concorso dello scorso venerdì, pari a 65mila euro per effetto di una quaterna (quattro terni e sei ambi) sulla ruota di Cagliari sui numeri 19-24-29-90. Secondo gradino del podio per i 62.500 euro vinti a Ozieri (SS) con una quaterna (quattro terni e sei ambi), realizzata sulla ruota di Genova sui numeri 47-77-82-84. Due le vincite realizzate nella provincia di Como (33.328 euro a Como e 52.350 euro a Inverigo) e due nella provincia di Roma (9.7850 euro a Roma e 19.500 euro a Nettuno). Centrate due vincite una da 14mila euro e l’altra da 9.750 euro a Offanengo (CR) con il terno 23-51-64 sulla ruota di Firenze.

Il 10eLotto premia invece Capodrise (CE), Catanzaro, Giussano (MB) e Roma con quattro ‘nove’ da 100 mila euro ciascuno realizzati mettendo in gioco dieci numeri su estrazioni frequenti, a fronte di quattro giocate di soli 3 euro l'una.