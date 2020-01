Lotteria Italia 2019 - 2020: i biglietti vincenti venduti a Verona e provincia

Nessun premio di prima o seconda categoria a Verona e provincia: la Lotteria Italia 2019 non si rivela particolarmente fortunata per l'area scaligera, dove sono stati acquistati 6 biglietti vincenti per i premi di terza categoria e un premio giornaliero.

I biglietti vincenti sono stati estratti nella serata di lunedì 6 gennaio nel corso della trasmissione in onda su Rai1 i «'Soliti Ignoti'» ed i primi cinque hanno premiato le province di Torino, Udine, Roma, Lucca e Como. Nessun biglietto acquistato nel Veronese è valso uno dei premi secondari da 100 mila euro, mentre in 5 si sono aggiudicati la somma di 20 mila euro. Questi i numeri vincenti (qui tutti i numeri e come riscuotere i premi):

O 91984 VERONA VR;

Q 54881 NOGAROLE ROCCA VR;

N 421237 BRENTINO BELLUNO VR;

I 428554 CASELLE DI SOMMACAMPAGNA VR;

F 430607 VERONA VR;

L 291870 SOAVE VR

Attenzione però, perché la Lotteria ha messo a disposizione anche altri premi, che era possibile aggiudicarsi anche prima dell'estrazione, grazie ad un tagliando allegato ad un biglietto che consente la partecipazione all'attribuzione di premi giornalieri. Un sorteggio che ha premiato solo un ticket venduto nella provincia scaligera.

Accanto al biglietto vincente il relativo codice che da diritto a riceve il premio da 10mila euro (qui tutti i premi e come riscuoterli):