Un nuovo collegamento per Londra decolla a partire da dicembre al Catullo

Wizz Air, una delle compagnie aeree in più rapida crescita in Europa, mercoledì ha annunciato il lancio di una nuova rotta invernale per Londra Luton, che fornirà quindi un nuovo collegamento tra Verona e la capitale del Regno Unito.

I biglietti per il nuovo collegamento sono già in vendita e possono essere acquistati direttamente on line sul sito Wizzair.com. I passeggeri in partenza dallo scalo di Verona potranno volare direttamente da Verona a Londra-Luton il martedì e il sabato, con il nuovo volo di Wizz Air a partire dal 15 dicembre 2018. Questa nuova rotta offre da Verona ulteriori 2.000 posti nel 2018 e altri 10.000 nel primo trimestre del 2019.