Lions in aiuto ai non vedenti: donati un cane guida ed un bastone elettronico

Momenti come questi mi rendono davvero orgoglioso di essere sindaco di questa città, che non perde occasione di mostrarsi solidale e generosa.

Con queste parole il sindaco Federico Sboarina è intervenuto martedì alla cerimonia di consegna di un cane guida e di un bastone elettronico per non vedenti, donati rispettivamente dal Lions Club Re Teodorico e dal Lions Club Verona Europea con i Leo di Verona.

Alla cerimonia in sala Arazzi erano presenti i presidenti del Lions Club Re Teodorico Francesca Susani Chizzoni, del Lions Club Verona Europa Maurizio Langero e del dei Leo di Verona Stefano Fusini, oltre a numerosi soci e amici.

Virtual, così si chiama il labrador addestrato nel centro cani guida Lions di Limbiate, farà da guida a Fabio Scomparin. ll bastone elettronico permetterà al piccolo Alessio Scala di 11 anni, anche lui non vedente, di muoversi con più facilità ed essere ancora più autonomo.