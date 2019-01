Catullo, da Trento arriva la proposta di una linea ferroviaria diretta

Due consiglieri provinciali di Trento hanno presentato una mozione per prolungare la linea ferroviaria che collega Trento ed Ala fino a Dossobuono. Per i due consiglieri, Alex Marini e Filippo Degasperi, entrambi del Movimento 5 Stelle, questo prolungamento favorirebbe l'arrivo dei turisti dall'aeroporto Catullo, scalo il cui traffico è in costante crescita, stando ai dati diffusi dal socio privato Save.

L'idea, in realtà, non è nuovissima. Sono più di cinque anni che si parla del "Catullo Express", ovvero un collegamento ferroviario tra l'aeroporto veronese e il Trentino. Un progetto che i due consiglieri trentini vorrebbero fosse rivalutato.

La proposta avanzata nel consiglio provinciale di Trento s'inserisce all'interno di un dibattito veronese che non è stato ancora risolto. Un dibattito aperto quando il Comune di Verona chiese l'apertura di un collegamento ferroviario diretto tra l'aeroporto e la stazione di Verona Porta Nuova e la creazione di un nuovo casello autostradale specifico per il Catullo lungo la A22 specifico. E a questo punto il Partito Democratico di Verona coglie la palla al balzo e, con i consiglieri comunali Federico Benini, Elisa La Paglia e Stefano Vallani e con il consigliere provinciale Stefano Ceschi, scrive: «Se i consiglieri trentini vogliono prolungare la ferrovia fino a Dossobuono allora potrebbero spiegare alla cassaforte finanziaria di cui sono soci, la A22, che invece di spendere soldi in un nuovo casello, potrebbero investire in trasporto ferroviario, o almeno valutare quale delle due opzioni sia la più vantaggiosa per i rispettivi territori».

Meglio puntare sul trasporto su ferro o su quello su gomma? Questo è il dubbio posto dai consiglieri veronesi del PD. «La coperta è sempre corta e le scelte dovrebbero valutare scenari di lungo termine dove la sostenibilità ambientale diventa decisiva - proseguono - Nella stessa ottica va inquadrata la questione della Valdastico Nord, che i dati dicono non essere economicamente vantaggiosa. Se il Brennero deve essere il nuovo corridoio merci, non è più saggio investire i 3 miliardi della Valdastico Nord per le infrastrutture ferroviarie necessarie a collegare i vari territori lungo l'asse del Brennero, dal Lago al Catullo?».

Ora che il presidente della Provincia è cambiato, il territorio veronese dovrebbe tornare a riflettere sulla sua lista di priorità per i fondi a noi destinati della A22 - concludono Benini, La Paglia, Vallani e Ceschi - I trentini vogliono discutere seriamente? Aprano un tavolo di confronto con Verona.