San Silvestro a San Martino Buon Albergo: limiti ai botti per sicurezza

Anche San Martino Buon Albergo si prepara a festeggiare la notte di San Silvestro salutando il 2019 e dando il benvenuto al 2020. Come ogni anno, l'amministrazione comunale ricorda ai cittadini l'importanza dell'utilizzo in sicurezza dei botti.

L'ordinanza comunale in vigore dal 2010 impone il divieto assoluto di far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo, ed altri prodotti pirotecnici esplodenti classificati di quarta e quinta categoria, in tutti i luoghi in cui si svolgano manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, all’interno di asili, scuole, ospedali, uffici pubblici, ricoveri di animali e nel raggio di 500 metri da tali strutture, e, infine, in tutte le vie, piazze, aree e parchi dove siano presenti o in transito persone. E in occasione di festeggiamenti, gli organizzatori delle feste dovranno garantire una sorveglianza assidua tramite il proprio personale e far intervenire, se necessario, le forze dell’ordine.

L’ordinanza comunale, inoltre, raccomanda di acquistare i prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, di non raccogliere artifici inesplosi, di tenere lontani artifici non adatti ai bambini e di accendere i botti solo ed esclusivamente in zone isolate.

Rispetto al tema della vendita, l'amministrazione ricorda che è consentita esclusivamente nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, oltre ad essere subordinata alla condizione che presso ogni punto vendita siano installati un numero idoneo di estintori.