Lavori nel Veronese, limitazioni al traffico e all'erogazione dell'acqua

Sono scattate oggi, 27 maggio, alcune limitazioni in due strade provinciali veronesi per lavori di posa della linea elettrica. Nei prossimi giorni invece alcuni interventi di Acque Veronesi causeranno dei momentanei disagi al traffico di Verona o all'erogazione dell'acqua a Sona e Bonavigo.

Le limitazioni comunicate dalla Provincia di Verona riguardano la Strada Provinciale 46a "di Beccascogliera", nel territorio comunale di Villa Bartolomea, e la Strada Provinciale 51 "di Raldon", nel tratto ricadente a Vigasio. In alcune porzioni di queste strade è stato istituito il senso unico alternato, che per la SP 46a durerà fino al 7 giugno e per la SP 51 fino al 15 giugno. In entrambi i casi il limite riguarderà le sole ore diurne dei giorni feriali.

Mentre riguarderà l'intera giornata di mercoledì 29 maggio il divieto di traffico e sosta in via Sottoriva a Verona. Il divieto non riguarderà i residenti ed è necessario per consentire ai tecnici di Acque Veronesi di ripararare urgentemente una caditoia pericolosa.

Infine, nelle giornate di domani e dopodomani, martedì 28 e mercoledì 29 maggio, sarà sospesa la fornitura dell'acqua nelle abitazioni di Sona di via Risorta, La Pezza, Discesa Chiesa, Bellavista e via Piè di Colle. L’interruzione avverrà tra le 8.30 e le 17 di entrambi i giorni ed è motivata dai lavori di Acque Veronesi per la posa e la messa in funzione di una nuova condotta idrica.

E sempre nella giornata di domani la società consortile provvederà ad un intervento di manutenzione alla rete idrica di Bonavigo. Per tale motivo, tra le 9 e le 12, verrà interrotto il servizio di erogazione nelle vie Bernardine, Pilastro, Europa, Ca’ Ottolina e via Ponterotto.