Asfaltature, lavori e reti paramassi, limitazioni in alcune strade provinciali

A seguito dei lavori di posa della linea elettrica, la Provincia di Verona deve ripristinare la pavimentazione stradale della Strada Provinciale 21 "di Villafontana". Per questo fino al 29 marzo è stato istituito un senso unico alternato in un tratto della SP 21 nel territorio comunale di Isola della Scala ma al di fuori del centro abitato. La limitazione è valida solo nelle ore diurne dei giorni feriali.

Sempre la Provincia di Verona ha dovuto prorogare fino al 30 marzo la sospensione temporanea della circolazione lungo la Strada Provinciale 21a "di Ca' degli Oppi", tra il chilometro 4,5 e il chilometro 2,1, nel territorio comunale di Oppeano. La proroga è stata concessa per la conclusione dell'intervento di adeguamento del ponticello sullo scolo Panama, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Veronese.

Infine, altri due tratti di Strade Provinciali saranno chiusi nei prossimi giorni per consentire la posa di reti paramassi. Domani, 21 febbraio, dalle 8 alle 18 non si potrà circolare sulla Strada Provinciale 13 "dei Tredici Comuni" tra Erbezzo e Vajo Anguilla, mentre sulla Strada Provinciale 14 "dell'Alta Valpantena" in località Basasenoci di Grezzana la limitazione riguarderà i giorni feriali con orari dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16.30, dal 27 febbraio al 6 marzo.