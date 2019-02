Attualità Torri del Benaco / Strada Regionale 249, 36

Lavori e danni del maltempo, limitazioni in tre Strade Provinciali veronesi

Fino al 4 marzo è chiusa la SP 32a, in località Albisano, per un cantiere. Senso unico alternato in un tratto della SP 36 a Badia Calavena per il cedimento di un muretto. E limite di velocità abbassato sulla SP 50 a Sorgà