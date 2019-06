Organi, competenze e regole, un libro su come funziona il Comune di Verona

Avvicinare i cittadini all'amministrazione è un impegno sostenuto dalla presidenza del consiglio comunale. E per mantenere questo impegno è stato pubblicata una guida che descrive organi, competenze e regole del Comune di Verona. Un volume, stampato in duecento copie, che sarà distribuito gratuitamente al piano terra, ingresso lato Arena, nella sede dell'associazione dei consiglieri comunali emeriti, in Comune, e una sua versione ridotta sarà regalata ai partecipanti delle visite guidate a Palazzo Barbieri. Inoltre, sia versione integrale che quella ridotta sono visibili e scaricabili sul sito internet del Comune.

La pubblicazione è stata prodotta dall'associazione dei consiglieri comunali emeriti in collaborazione con il consiglio comunale, contiene la storia ed alcune utili informazioni sul funzionamento dell'ente ed è il frutto del lavoro dell'ex consigliere comunale Leno Boghetich. Lo scopo di questa guida è quello di presentare ai cittadini, con semplicità e completezza, tutte le caratteristiche e le competenze del Comune di Verona. E al suo interno sono presenti anche lo statuto del Comune di Verona ed il regolamento del consiglio comunale.