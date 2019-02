Pescantina, a lezione di sicurezza sul treno con la polizia ferroviaria

Ieri, 22 febbraio, si è tenuta una lezione speciale per ottantasei alunni della scuola primaria Bambi e Bimbi di Balconi di Pescantina. I bambini sono saliti sul treno regionale R10913 alla stazione di Domegliara e sono arrivati a Verona Porta Nuova alle 9.51 insieme a due poliziotti della Polfer, i quali hanno fornito agli alunni alcune indicazioni su come viaggiare in sicurezza.

Durante la lezione itinerante si è parlato dei semafori, del rispetto dei segnali, non solo stradali, ma soprattutto di come ci si comporta in stazione, rispettando, ad esempio, la linea gialla.

L'evento s'inquadra nell'ambito del progetto «Train…to be cool», avviato dalla Polizia Ferroviaria nel 2014, con la collaborazione del Miur ed il supporto scientifico della facoltà di medicina e psicologia dell'università La Sapienza di Roma. Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare i bambini e i giovani sui temi della sicurezza ferroviaria.

Gli alunni della scuola bilingue Bambi e Bimbi hanno posto tante domande agli operatori della Polfer, per capire cosa fa la Polizia di Stato in stazione e sui treni.

Dopo aver visitato l'ufficio del dirigente movimento della stazione di Verona Porta Nuova, la visita didattica si è conclusa nel centro operativo di Verona dove i piccoli alunni hanno visto con i loro occhi come vengono ricevute e smistate le richieste d'intervento provenienti dalle quattro province di competenza del compartimento: Verona, Vicenza, Trento e Bolzano.