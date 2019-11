Le letterine con i desideri dei bimbi per Santa Lucia appese alla stella di Verona in piazza Bra

Un filo teso tra i grandi raggi della stella di piazza Bra. Il luogo ideale per appendere le letterine indirizzate a Santa Lucia. E proprio su quel filo, questa mattina hanno trovato posto, con mollette e francobolli, le lettere dei bambini che frequentano l’asilo “Nido di Valentina” e quella del sindaco Federico Sboarina. Per lui una busta un po’ più grande per raccogliere desideri a misura di bambino. Così, tra giochi e macchinine, bambole e colori, la Santa troverà anche alcune richieste della città.

«Quest’idea è nata in maniera spontanea l’anno scorso – ha detto il sindaco Sboarina – ci è piaciuta e vorremmo farla diventare una piccola tradizione dedicata ai bambini. I piccoli presenti oggi rappresentano un po’ tutti i bambini di Verona con i loro desideri, i sogni, le promesse. Nel rispetto della tradizione, anch’io ho voluto farlo. Un’abitudine da non trascurare nemmeno da grandi, ho chiesto a Santa Lucia regali a misura di bambino che, come Amministrazione, siamo già impegnati a realizzare, tra cui parchi, scuole, aree verdi. Sono desideri che esprime il sindaco, ma che saranno loro a godere».

Letterine di Santa Lucia appese alla "Stella di Verona"