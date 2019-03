Manto stradale da sistemare: Agsm dà il via ai lavori nella zona della fiera

Partiranno mercoledì 20 marzo, come ha comunicato Agsm Verona spa, gli interventi utili a sistemare il manto stradale nelle vie adiacenti alla Fiera di Verona, interessate in precedenza dai lavori di scavo utili all'ampliamento della rete di teleriscaldamento. In particolare, saranno coinvolte: via dell’Agricoltura, via Scopoli, piazzale Fiera, viale del lavoro e via Roveggia.

I lavori avranno una durata indicativa di 7 giorni in totale ed inizieranno dal Piazzale della Fiera con l’adozione di un divieto di sosta ambo i lati dalle 0.00 alle 24.00 con possibilità di rimozione per una durata di giorni 2.

Durante l’avanzare delle opere, verrà istituito il provvedimento viabilistico di divieto di sosta ambo i lati, restringimento della carreggiata con limite di velocità di 30 km/h e senso unico alternato regolato da movieri o da semaforo mobile di cantiere.

Viene precisato che in viale del Lavoro, nel tratto in prossimità dell’intersezione con Viale dell’Agricoltura, il cantiere inizierà a partire dalle ore 9.

Una Squadra di Guarda Cantiere di Agsm sarà presente sul posto per offrire tutte le informazioni necessarie.