Asfaltatura al via e il sottopasso di viale Piave chiude al traffico per 2 giorni

Giovedì 24 ottobre, salvo avverse condizioni meteo, cominceranno i lavori di asfaltatura del sottopasso di viale Piave, in direzione via Tombetta e via Santa Teresa.

Il sottopasso rimarrà chiuso al traffico complessivamente per due giorni, tempo necessario per completare l’intervento di bitumatura del tratto. L’allestimento del cantiere è in programma giovedì mattina.