Lavori in via Fincato: deviazione per auto e autobus provenienti da Verona

Da lunedì 26 agosto a sabato 7 settembre, un tratto di via Fincato sarà a senso unico, per consentire ad Agsm di procedere con i lavori di estensione della rete del gas. Dall’incrocio con via Spontini a quello con via Belvedere, sarà consentito solo il passaggio dei mezzi provenienti dalla Valpantena. I veicoli in arrivo da Porta Vescovo, invece, verranno deviati su via Spontini e quindi su via Dino Buzzati.

Anche i percorsi degli autobus subiranno modifiche, con deviazioni su via Montorio, via san Felice Extra, strada La Giara, per poi tornare su via Fincato. Tutte le informazioni riguardanti il trasporto pubblico sono reperibili al seguente link https://www.atv.verona.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2199.