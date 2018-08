Verona, cantieri in via Carducci e viale del Lavoro. Modificata la viabilità

Sono cominciati tra ieri e oggi, 26 e 27 agosto, alcuni cantieri stradali che interessano Verona e un tratto di Transpolesana e Vallese di Oppeano. Gli interventi a Verona si concluderanno al massimo domani, mentre quello sulla Transpolesana continuerà fino a venerdì 31 agosto. Ma a Verona sono stati programmati altri lavori che porteranno ad alcune modifiche viabilistiche.

Agsm informa che giovedì 30 e venerdì 31 agosto, per sistemare e sostituire alcuni chiusini, sarà chiusa al traffico via Carducci nel tratto tra via Interrato Acqua Morta e via Giardino Giusti. Mentre il Comune di Verona ricorda che in questa settimana sarà asfaltato il lato fiera di viale del Lavoro, nel tratto che va dal semaforo di via Scopoli alla rotatoria di viale dell'Industria. Per questo mercoledì 29 agosto sarà ristretta la carreggiata stradale con la chiusura di due corsie di marcia in direzione Verona Sud. Le altre due corsie, quelle che portano in centro, saranno utilizzate nel doppio senso di marcia.