Lavori sulla condotta fognaria: Veronetta senz'acqua nella notte di martedì

Dalle ore 22 di martedì 7 luglio verrà interrotto il servizio idrico in alcune vie e vicoli interessati dai lavori per il rifacimento e potenziamento della condotta fognaria di Veronetta. Lo comunica Acque Veronesi, che sottolinea come il provvedimento sia necessario per consentire lo spostamento di un tratto di rete propedeutico alla conclusione dei lavori sul nodo idraulico di Via Ponte Pignolo e che interesserà un bacino di circa 500 utenze. L’intervento, salvo complicazioni, avrà una durata di 8 ore, con la conclusione prevista entro le 6 della mattina di mercoledì 8 luglio.

Queste le vie interessate all’interruzione del servizio: Vicolo e Vicoletto San Faustino, Vicolo Mustacchi, Via Santa Chiara, Via Santa Maria in Organo, Vicolo Cieco Moise, Vicolo Sant’Apollonia, Vicolo Scala Santa, Vicoletto Cieco San Giovanni in Valle, Vicolo Pozzo, Vicolo Borgo Tascherio, Salita Fontana del Ferro, Vicolo Case Rotte.