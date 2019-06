Cantiere anti-allagamenti a Veronetta, cambia viabilità in via Ponte Pignolo

Da domani, 25 giugno, per consentire i lavori del cantiere di Acque Veronesi per la realizzazione della nuova rete fognaria nella zona del Teatro Romano e di Veronetta, sarà modificata la viabilità in via Ponte Pignolo e piazza Frà Giovanni.

Via Ponte Pignolo sarà chiusa al traffico nel tratto tra via Interrato Redentore e via Interrato dell'Acqua Morta. Nel tratto tra via Interrato dell'Acqua Morta e via Santa Chiara, invece, la strada sarà vietata alla circolazione e sosta, escluso frontisti. Infine, sempre su via Ponte Pignolo, da via Santa Chiara a vicolo Mustacchi, sarà modificato il senso unico di marcia.

Inoltre, cambio del senso unico da piazza Frà Giovanni a via Interrato dell'Acqua Morta.