Segnaletica e manutenzione strade: partono lavori a Verona e in A4

Non solo riasfaltatura delle strade ma anche manutenzione della segnaletica orizzontale. Approfittando del calo del traffico e quindi della presenza di meno veicoli, a Verona vengono ricolorate strisce pedonali, stop, linee continue e discontinue.

Negli ultimi giorni i lavori hanno interessato Porta Nuova, viale Piave, lungadige Galtarossa, piazzale del Cimitero e via Pallone. Zone che di solito registrano un elevato numero di mezzi in transito e che quindi necessitano di essere sistemate periodicamente. Questa settimana l'intervento proseguirà su via del Pontiere, breccia Cappuccini, Porta Palio, via Tombetta, via Legnago, via Palazzina.

Da lunedì 6 aprile, per l’intera giornata, lavori di manutenzione del manto stradale di via Vigasio, all’incrocio con via Mezzacampagna. Martedì 8 e mercoledì 9, interventi di riasfaltatura in via Mantovana, all’incrocio con via Albere. Infine, nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10, asfaltatura di alcuni tratti di via Sommacampagna in zona Quadrante Europa.

In A4 invece, partono i lavori di pavimentazione sulla carreggiata Ovest, tra i caselli di Soave e Verona Est (dal km 299+000 al 293+000). Pertanto, in direzione Milano, si viaggerà su due corsie di marcia dalle ore 9 di martedì 7 aprile fino alle ore 15 di sabato 9 maggio 2020, possibilmente con esclusione delle domeniche e delle festività.

