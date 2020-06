Lavori in Tangenziale Sud, A4 e città: possibili disagi per gli automobilisti

Nuovi cantieri stradali sulle principali arterie, che potrebbero provocare disguidi ai viaggiatori.

In Tangenziale Sud di Verona, per lavori di manutenzione giunti del ponte sul fiume Adige, in carreggiata Est (in direzione di Verona Est), si viaggerà su una sola corsia di marcia, nelle notti comprese da venerdì 12 a venerdì 26 giugno 2020 (esclusi i fine settimana) dalle ore 20 alle ore 6.

In A4 invece, per lavori di riqualificazione barriere, tra i caselli di Padova Ovest e Padova Est (dal Km 361+900 al Km 362+300), in carreggiata est (in direzione Venezia), si viaggerà su due corsie di marcia, nelle notti di giovedì 11, venerdì 12 e lunedì 15 giugno 2020, sempre dalle ore 20 alle ore 6.

La società ha fatto sapere profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni e che in caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.

VERONA - Saranno infine effettuati venerdì 12 giugno, salvo avverse condizioni meteo, i lavori di rifacimento della sede stradale in via Porto San Pancrazio, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Luigi Motta e via Muro Lungo Campo Marzo.

L’intervento durerà complessivamente una giornata, durante la quale sarà istituito, dalle 7 alle 19, il divieto di transito e sosta su ambo i lati nell’area interessata dai lavori.