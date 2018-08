Cantieri stradali sulla Transpolesana e a Verona, cambia la viabilità

Cantieri stradali in arrivo la prossima settimana a Verona e sulla Transpolesana. Si tratta di lavori di asfaltatura o manutenzione che modificheranno temporaneamente la normale viabilità.

TRANSPOLESANA

È previsto un restringimento della carreggiata sulla Strada Statale 434, strada di competenza dell'Anas. Il tratto in questione è quello compreso tra i due accessi di Vallese di Oppeano. Si viaggerà dunque su una sola corsia dalle 9 di lunedì 27 agosto alle 20 di venerdì 31 agosto per lavori di asfaltatura, necessari alla sistemazione e messa in sicurezza delle corsie ammalorate. Interventi di asfaltatura quanto mai necessari per la messa in sicurezza della Transpolesana. Il restringimento della carreggiata sarà per entrambe le direzioni di marcia e nel tratto ristretto il limite di velocità sarà abbassatto a 50 chilometri orari. Anas ha inoltre comunicato la chiusura dei due svincoli di ingresso alla Transpolesana di Vallese, una in via Bassa e l'altro in via dell'Osteria.

VERONA

Cantieri stradali anche nel capoluogo. Nella giornata di domenica 26 agosto, in via Redentore saranno vietate la sosta ed il transito alle autovetture perché i tecnici di Acque Veronesi provvederanno ad un intervento di manutenzione alla rete meteorica. La chiusura di via Redentore porterà a delle modifiche alla viabilità anche nelle strade limitrofe.

Inoltre, lunedì 27 e martedì 28 agosto, l'aiuola spartitraffico di viale Piave sarà interessata da interventi di manutenzione ordinaria. Per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza e per depositare il materiale necessario all'intervento, la corsia di marcia adiacente allo spartitraffico, in direzione Fiera, sarà chiusa al traffico dalle 8 alle 13, entrambe le mattine.