Lavori sulla Sp 6 "dei Lessini": il traffico sarà deviato fino a giovedì

Per consentire l’avanzamento dei lavori sulla Sp 6 "dei Lessini" in Valpantena, dalle 10 di domani, martedì 18 dicembre, alle 12 di giovedì 20 dicembre, il traffico in direzione Verona sarà deviato sulla viabilità interna di Grezzana, Marzana e Quinto, attraverso lo svincolo presente all’altezza del cimitero di Grezzana.

Le auto deviate dovranno imboccare via Lucio Anzio, svoltare a sinistra in via Fusina e proseguire diritto attraverso gli abitati di Marzana e Quinto, per tornare ad immettersi sulla Sp 6 in corrispondenza del distributore di benzina, di via Valpantena. Visti i possibili rallentamenti del traffico diretto verso la città, si invitano i cittadini ad anticipare le partenze.