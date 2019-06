Lavori sulla Sp6 e Acque Veronesi: la settimana inizia con modifiche alla viabilità

Per due giorni a Verona si torna su via Valpantena, ma solo per consentire l’asfaltatura definitiva della nuova bretella. Lunedì 10 e martedì 11 giugno, il tratto della Sp6 che collega le rotonde di Poiano e Quinto sarà chiuso al traffico per l’ultimazione del cantiere di Veneto Strade. Tutti i veicoli dovranno pertanto tornare a percorrere la vecchia strada, per poi immettersi nel nuovo svincolo verso Grezzana. I lavori termineranno nel tardo pomeriggio di martedì, quando la bretella verrà riaperta definitivamente, così come la nuova rotatoria di Quinto che da venerdì sta svolgendo il proprio compito.

Da lunedì 10 giugno, per la durata di 5 giorni, saranno inoltre vietati il transito e la sosta alle autovetture in via Cantore in zona Porta Borsari a Verona. I divieti, che non riguarderanno i residenti, si rendono necessari per consentire ai tecnici di Acque Veronesi un intervento di allacciamento alle reti idriche e fognarie.