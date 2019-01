Tratti di strade provinciali ristretti dai cantieri ad Affi, San Mauro e Mezzane

Realizzazione di una rotonda e posa delle linee elettriche. Sono i lavori che inizieranno lunedì prossimo, 21 gennaio, su tre strade provinciali e per agevolare i cantieri alcuni tratti stradali saranno ristretti.

Per creare una rotatoria all'incrocio tra la Strada Provinciale 29B e via Crivellin, ad Affi, fino al 31 maggio viene istituito il senso unico alternato, regolato da un semaforo per circa 200 metri lungo la strada provinciale detta di San Peretto.

La posa delle linee elettriche provocherà due ristringimenti, sempre per qualche centinaio di metri, in due strade provinciali fino all'1 febbraio. Le strade interessate sono la SP 16 della via Cara a San Mauro di Saline e la SP 37B di Castagnè a Mezzane di Sotto.