Lavori ai sottopassi della A22 in Valdadige: in arrivo limitazioni al traffico

Limitazioni alla circolazione in vita sulla strada provinciale 11 "Della Valdadige", al chilometro nel territorio di Rivoli Veronese e nel comune di Brentino Belluno.

A comunicarlo è stata la Provincia, la quale ha annunciato che dalle 9 alle 16 del 27 e del 28 dicembre verrà istituito il senso unico alternato per consentire alcuni interventi su due sottopassi dell'A22.

Inizialmente i lavori erano programmati per il 20 e 21 dicembre, salvo poi essere posticipati a causa delle condizioni meteo avverse.