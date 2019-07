Partiti i lavori in viale Piave: corsie della rotonda chiuse verso Santa Lucia

Sono iniziati lunedì mattina i lavori alla rotonda di Santa Lucia, quella sotto il cavalcavia di viale Piave. Il cantiere era già stato annunciato venti giorni fa e segnalato, con apposita cartellonistica, da qualche settimana. Sul posto anche gli agenti di Polizia locale per la gestione del traffico soprattutto nelle ore di punta.

L’intervento incide sul traffico solamente in una direzione. Per coloro che da Santa Lucia si dirigono in centro città, infatti, non cambia nulla. Quanti invece giungono da viale Piave, non possono più imboccare la rotonda ma devono fare il cavalcavia e poi transitare su via Scopoli e via Roveggia.

I lavori, che si concluderanno entro la fine di agosto, sono necessari per spostare le condutture del metanodotto Snam di Verona e propedeutici al filobus.