Tutto in una notte, lavori urgenti alla rotonda dell'Esselunga. Zanotto: "Evitare i pericoli"

Cominceranno alle 19 di venerdì 7 settembre e si concluderanno sabato alle 14 i lavori di risagomatura della rotatoria tra viale dell’Industria e viale del Lavoro, all’altezza del supermercato Esselunga. L’intervento, realizzato da Esselunga, si è reso necessario per mettere in sicurezza l’attraversamento pedonale e la relativa protezione che spesso vengono danneggiati dal passaggio di camion e mezzi pesanti. «Con la conformazione attuale della rotonda – spiega l’assessore alla Viabilità Luca Zanotto – i mezzi pesanti di frequente si sono trovati in difficoltà nella svolta a destra. Il risultato è che, al momento di girare, finiscono per danneggiare una porzione di rotatoria e la ringhiera di protezione dei pedoni. Grazie alla nuova forma, invece, la sterzata dei camion viene facilitata evitando così pericoli per chi attraversa e danni all’arredo urbano».

Va segnalato che, quindi, per tutta la notte tra venerdì e sabato le porzioni di viale del Lavoro e di viale dell’Industria immediatamente precedenti la rotonda dell’Esselunga saranno chiuse al traffico. Chi proviene dal casello di Verona sud e deve raggiungere il centro città dovrà svoltare in via Garbini, poi in viale del Commercio e in viale dell’Industria per reimmettersi in viale del Lavoro. Chi, invece, è su viale del Lavoro e proviene dal centro, dovrà svoltare a destra in viale dell’Industria e poi in via Roveggia, per raggiungere da lì l’autostrada.

«Abbiamo scelto di autorizzare l’intervento di notte – sottolinea Zanotto – per creare il minor intralcio possibile al traffico. Verificheremo nelle prossime settimane se gli esiti di questa modifica alla rotonda sono quelli attesi». Si ricorda che l’intervento è realizzato in concerto con Esselunga e non comporta oneri di spesa per il Comune.