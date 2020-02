Lavori e riduzione delle carreggiate a Verona e lungo l'autostrada A4

È scattata nella mattinata di mercoledì 12 febbraio la riduzione carreggiata in viale Colombo, a Verona, che resterà tale anche nella giornata di giovedì 13.

L’intervento si rende necessario per il posizionamento di un’autogru, all’altezza del civico 115. In corrispondenza del cantiere, per circa 40 metri di lunghezza, saranno interdette al traffico le due corsie di marcia con direzione da Ponte Catena a via da Mosto.

Nelle due corsie di senso opposto, direzione Ponte Catena, sarà invece istituito il doppio senso di marcia per tutto il tratto interessato dalla deviazione.

In A4 invece, in seguito ad urgenti lavori di manutenzione nelle Gallerie dei Colli Berici, tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, in carreggiata Est (direzione Venezia), si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle notti tra mercoledì 12 (dalle ore 22) e giovedì 13 (fino alle ore 6) e tra giovedì 13 (dalle ore 22) e venerdì 14 (fino alle ore 6) febbraio 2020.