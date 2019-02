Ottava circoscrizione, lavori di pulizia delle caditoie contro gli allagamenti

Un piano straordinario di interventi che andrà a risolvere gravi criticità in una delle zone maggiormente colpite dal nubifragio e dagli allagamenti dello scorso mese di settembre. Una vera e propria emergenza che aveva letteralmente messo in ginocchio l'intera zona della Valpantena, colpita da danni, disagi e straripamenti di notevole entità.

Sono partiti e dureranno circa un mese i lavori di pulizia, svuotamento e spazzamento meccanico delle caditoie in un centinaio di strade di tutte le frazioni dell'ottava circoscrizione. L'attività, finalizzata a garantire un corretto scorrimento e assorbimento delle acque piovane, specialmente in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità come quelli dell’anno scorso, sarà realizzata da Amia attraverso l'affidamento ad apposite ditte specializzate e dotate di macchinari tecnologicamente avanzati e di nuova generazione.

Il presidente della società di via Avesani Bruno Tacchella, l'assessore a strade e giardini del Comune di Verona Marco Padovani e Dino Andreoli, presidente della circoscrizione hanno svolto venerdì 15 febbraio un sopralluogo in via Pantheon, a Santa Maria in Stelle, per fare il punto sullo stato dei lavori. Erano presenti anche il vicepresidente di Amia Alberto Padovani ed il consigliere comunale Nicolò Sesso.

L'iniziativa nasce dopo numerosi incontri e tavoli tecnici che si sono susseguiti in questi mesi tra circoscrizione, giunta comunale, Amia e Acque Veronesi - ha detto Tacchella - Era stata stilata una tabella di marcia degli interventi nelle strade e nelle zone maggiormente colpite dal nubifragio ed erano stati programmati una serie di interventi mirati a migliorare e potenziare i servizi di manutenzione e pulizia delle caditoie. Grazie a questo intervento andremo a garantire un'adeguata protezione del territorio ed una maggiore tutela ambientale ed igienico-sanitaria. L'attività di pulizia delle caditoie stradali prevede la rimozione dl accumulo di materiale quale foglie, cartacce, detriti e quant'altro potrebbe impedire il passaggio ed il defluire di acqua piovana, generando ristagno e potenziali allagamenti. Gli interventi, che prevedono la manutenzione di circa un migliaio di caditoie e griglie stradali solamente in ottava circoscrizione, non creeranno disagio per i cittadini residenti nelle vie interessate, in quanto i lavori non prevedono la chiusura di strade. Questa tipologia di attività proseguirà nei prossimi mesi su tutto il territorio comunale.

«Avevamo promesso che non ci sarebbero mai più stati allagamenti a Verona e a questo obiettivo stiamo lavorando - ha aggiunto l'assessore Padovani - Si tratta di un intervento corposo, con più di cento strade interessate, che sono certo andrà a risolvere definitivamente i problemi delle strade allagate per la pioggia. L'amministrazione ha dimostrato da subito una grande attenzione per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade cittadine di tutto il territorio comunale».