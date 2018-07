Sommacampagna, in corso i lavori alla caserma e in due plessi scolastici

L'impegno per settembre è quello di avere una rinnovata caserma dei carabinieri e scuole più sicure a Sommacampagna. Sono in corso, i lavori pubblici alla stazione dei carabinieri di via Saragat, alla scuola dell'infanzia Campostrini e alla scuola prima di Caselle. Gli interventi sono mirati a migliorare le condizioni antisismiche degli edifici, oltre a riqualificarne gli impianti.

La ristrutturazione della stazione dei carabinieri è iniziata a marzo, dopo il trasferimento di tutto il personale a Villafranca. L'intervento sta riguardando principalmente le strutture edilizie per il miglioramento sismico, gli impianti, la coibentazione dell'involucro edilizio e la distribuzione interna degli spazi. Al termine dei lavori si avranno tre nuove camere con servizi al piano rialzato, un nuovo servizio accessibile per i portatori di disabilità e nuovi archivi al piano seminterrato. Per l'adeguamento sismico, gli interventi prevedono il rinforzo dei pilastri centrali e la realizzazione di setti di irrobustimento. Per l'impiantistica, si riqualificano l'impianto elettrico e termo-idraulico, che sarà affidato a pompe di calore, utili anche per il condizionamento estivo, viene sostituita la caldaia e viene modificato l'allacciamento allo scarico fognario. Viene inoltre realizzato il cappotto esterno e si provvede all'isolamento dei solai. L’importo totale dei lavori si aggira intorno ai 200mila euro.

Gli interventi nelle scuole invece sono partiti al termine delle lezioni e sono finanziati da Stato, Regione, Comune di Sommacampagna e Fondazione Cariverona. Per quanto la scuola dell'infanzia, l'intervento di miglioramento sismico consiste in lavori di adeguamento strutturale dei nodi in corrispondenza delle interconnessioni fra pilastri, travi, cordoli e solaio, tramite piastre di acciaio messe in aderenza alla superficie del calcestruzzo e vincolate alle superfici. Il progetto prevede inoltre interventi di rifacimento dell'impianto di riscaldamento, riqualificazione architettonica, ed efficientamento energetico della porzione di edificio di proprietà comunale. Per le scuole elementari di Caselle, l’intervento, più complesso, verrà necessariamente suddiviso in due stralci, e non sarà possibile completarlo entro la fine dell’estate. Quest’anno saranno eseguiti gli interventi previsti per il rinforzo delle murature interne, la realizzazione dei setti di controvento in calcestruzzo e la cucitura dei giunti di costruzione, mentre l’anno prossimo si completeranno i lavori con l’intervento sulle murature perimetrali e sulla copertura. In ogni caso, all'interruzione lavori prevista a fine agosto, seguiranno opportune operazioni di smobilitazione del cantiere, sgombero e pulizia dei locali, garantendo il regolare svolgimento in sicurezza delle lezioni.